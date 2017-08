Österreich unter EU-Schnitt bei Sicherheits-Ausgaben

Am höchsten ist der Anteil der staatlichen Ausgaben für öffentliche Ordnung und Sicherheit demnach in Bulgarien (2,8 Prozent), der Slowakei (2,4 Prozent) und Rumänien (2,3 Prozent), am niedrigsten in Dänemark und Luxemburg (je 1,0 Prozent), Irland (1,1 Prozent), Malta und Finnland (je 1,2 Prozent).

Betrachtet man die Ausgaben für öffentliche Ordnung und Sicherheit nach der Zahl der Einwohner ergibt sich ein anderes Bild: Hier sind Bulgarien und Rumänien mit 173 Euro bzw. 183 Euro pro Einwohner Schlusslichter in der EU, während Luxemburg (899 Euro), Großbritannien (792 Euro) und die Niederlande (724 Euro) führend sind. Österreich kam 2015 auf 545 Euro pro Einwohner – dies liegt knapp über dem EU-Durchschnitt von 507 Euro.

(APA)