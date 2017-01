Sebastian Kurz will auf Russland "zugehen" - © APA (dpa)

Österreich übernimmt am Sonntag für ein Jahr den Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) möchte als amtierender OSZE-Vorsitzender vor allem an einer Wiederherstellung des ramponierten Vertrauens zwischen dem Westen und Russland arbeiten, auf das er “zugehen” will.