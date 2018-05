Österreich sollte laut Swoboda in Migrationsfrage vermitteln

Österreich sollte während des kommenden EU-Ratsvorsitzes zwischen verschiedenen Ansichten und Einstellungen in der Migrationsfrage vermitteln, empfiehlt der ehemalige SPÖ-Europaabgeordnete und frühere Vorsitzende der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Hannes Swoboda, im APA-Interview. Dabei gelte es aber, einigen osteuropäischen Staaten klarzumachen, dass sie auch einen Beitrag leisten müssten.

“Ich halte nichts von der Aufteilung der Flüchtlinge auf verschiedene Länder, vor allem, wenn die Länder nicht wollen und die Flüchtlinge nicht wollen”, betonte Swoboda. Das mache keinen Sinn, aber eine finanzielle Beteiligung sei absolut richtig. Zwar sei es vernünftig, wenn Österreich darauf dränge, dass es “einen wirksamen Schutz an der Schengen-Grenze gibt”, doch müssten hierfür auch die Voraussetzungen geschaffen werden, so Swoboda.

Kritik äußerte Swoboda daran, dass Kanzleramtsminister Gernot Blümel neben den EU-Agenden auch für Kunst, Kultur und Medien zuständig sei. “Das Problem ist, dass Minister Blümel so eine Fülle von Aufgaben hat”, so dass er es bedauere, dass “da nicht eine Person ist, die sich besonders in Zeiten der Präsidentschaft” ausschließlich um EU-Agenden kümmere. Auch sehe er keine großen Unterschiede in der EU-Politik der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ, betonte Swoboda. “Beide Parteien sind eher darauf konzentriert, das Kritische zu sehen”, anstatt zu sagen, “was die positiven Vorschläge zur Entwicklung der Europäischen Union sind”.