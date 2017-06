Österreich schaffte bei LA-Team-EM Klassenerhalt

Lukas Weißhaidinger trug mit Disziplinensieg zu Rang neun bei - © APA (Archiv/EXPA)

Österreichs Leichtathletik-Team hat beim ersten Antreten in der dritten Leistungskategorie der Team-Europameisterschaften den Klassenerhalt haarscharf geschafft. Die von den Topathleten Lukas Weißhaidinger und Ivona Dadic angeführte ÖLV-Mannschaft landete in Tel Aviv an der neunten Stelle unter zwölf Teams, die letzten drei stiegen ab.