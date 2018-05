Österreich mit NHL-Power gegen Slowakei

Die Abfuhr gegen den Olympiasieger abhaken und mit hochkarätiger Verstärkung wieder angreifen heißt es für Österreichs Eishockey-Nationalteam bei der WM in Kopenhagen. Nach dem 0:7 gegen Russland wartet am Dienstag (16.15 Uhr/live ORF Sport+) die Slowakei. Der Weltmeister von 2002 ist Favorit, allerdings nicht von jener Klasse der Russen. Für Österreich läuft erstmals Michael Raffl ein.

Der einzige NHL-Spieler im ÖEHV-Kader trainierte am Montag mit. Er nahm anstelle von Konstantin Komarek den Platz als Center zwischen Brian Lebler und Fabio Hofer ein. “Die Linie mit Komarek hat noch nicht so performt wie erwünscht. Brian und Michi haben schon öfter zusammen gespielt, ich könnte mir vorstellen, dass das Schwung bringt”, offenbarte Roger Bader seine Überlegungen.

Der Teamchef wollte seinen Star aber nicht unter Druck setzen. “Er ist eine Persönlichkeit in der Mannschaft, hat auch Präsenz. Er ist ein selbstbewusster Typ, da fühlen sich alle dann stärker. Er ist eine Vitaminspritze. Aber ich möchte nicht, dass man zu viel Erwartung hat. Er ist EIN guter Spieler, der in die Mannschaft kommt”, erklärte Bader.

Ob die Linien so wie im Training bleiben, ist noch offen und hängt auch mit der Fitness von Lukas Haudum zusammen. Der Stürmer, der nach einem geblockten Schuss einen geschwollenen Fuß hat, absolvierte ein verkürztes Training und könnte fit werden. Sollte Haudum einsatzbereit sein, wird er wohl wieder mit Alexander Rauchenwald und Dominic Zwerger einlaufen, in einer Linie, die gegen die Schweiz gut funktioniert hat. “Ich bin nicht der Coach, der bekannt ist, jedes Spiel die Linien zu ändern”, so Bader.