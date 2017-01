Österreich mit Arbeitslosenrate von 5,7 Prozent Achter in EU

Mittelmäßige Zahlen gibt es für Österreich - © APA (Pfarrhofer)

Österreich hat mit einer Arbeitslosenrate von 5,7 Prozent im Dezember den achtbesten Rang in der EU belegt. Im Euroraum ging die Arbeitslosenquote auf 9,6 Prozent zurück, gegenüber 9,7 Prozent im November. In der EU lag sie gegenüber November unverändert bei 8,2 Prozent, wie Eurostat am Dienstag mitteilte.