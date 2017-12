Österreich ist Europameister im Zubetonieren

Österreich ist noch immer das Land mit dem höchsten Bodenverbrauch in Europa. Davor warnte am Donnerstag erneut die Hagelversicherung, die sich seit Jahren gegen das Zubetonieren einsetzt. Unterstützung bekommt sie nun von Volksanwältin Gertrude Brinek (ÖVP). Die Siedlungspolitik müsse geändert, es müsse mehr in die Tiefe und in die Höhe gebaut werden.

Ziel solle sein, den Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag einzudämmen, so wie das bereits in der Nachhaltigkeitsstrategie 2002 festgeschrieben wurde. “Dieses Ziel wurde im Masterplan für den ländlichen Raum erneuert. Jetzt geht es um die Umsetzung. Konkrete Vorschläge liegen auf dem Tisch, wie beispielsweise die Revitalisierung der leerstehenden Industriebrachen und sonstiger Immobilien”, so Hagelversicherungschef Kurt Weinberger in einer Aussendung. Brinek: “Der rasante Bodenverbrauch gefährdet den einzigartigen Natur- und Lebensraum in Österreich.”