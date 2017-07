Österreich in Studie zu Cybersicherheit auf Platz 30

Österreich rangiert bei Cybersicherheit nicht im Spitzenfeld - © APA (dpa)

Große Industriestaaten schneiden bei der Cybersicherheit einer UNO-Studie zufolge teils schlechter ab als einige deutlich ärmere Staaten. Österreich etwa landet in dem am Mittwoch veröffentlichten Global Cybersecurity Index 2017 der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) auf Platz 30. Platz eins geht an Singapur, gefolgt von den USA und Malaysia.