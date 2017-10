Österreich in neuer FIFA-Weltrangliste wieder in Top-40

ÖFB-Team holte durch die Siege wieder auf - © APA

Österreichs Fußball-Nationalteam befindet sich in der FIFA-Weltrangliste im Wellental. Nach dem Rückfall auf Rang 57 im Vormonat verbesserte sich die ÖFB-Auswahl im am Montag erschienenen neuen Ranking des Weltverbandes auf den 39. Platz. An der Spitze thront weiter Weltmeister Deutschland, in die Top-Zehn zurückgekehrt ist Spanien, erstmals dabei Peru.