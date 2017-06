Österreich in FIFA-Weltrangliste auf Rang 35

Irland, am 11. Juni in Dublin nächster Gegner der ÖFB-Auswahl in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018, scheint unverändert auf Rang 26 auf. In den Top 10 gab es keine Änderungen, Brasilien führt weiter vor Argentinien und Weltmeister Deutschland.

Die aktuelle FIFA-Weltrangliste (Stand 1. Juni 2017):

1. ( 1.) Brasilien 1.672 Punkte

2. ( 2.) Argentinien 1.603

3. ( 3.) Deutschland 1.464

4. ( 4.) Chile 1.411

5. ( 5.) Kolumbien 1.348

6. ( 6.) Frankreich 1.294

7. ( 7.) Belgien 1.281

8. ( 8.) Portugal 1.259

9. ( 9.) Schweiz 1.212

10. (10.) Spanien 1.204

weiter:

13. (13.) Wales 1.119 *

26. (26.) Irland 854 *

35. (36.) ÖSTERREICH 750

50. (49.) Serbien 666 *

122. (122.) Georgien 271 *

161. (159.) Moldau 135 *

* = Österreichs Gruppengegner in der WM-Qualifikation für 2018

Die nächste FIFA-Weltrangliste erscheint am 6. Juli.