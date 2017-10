Österreich in der Nations League in Liga B

Nach aktuellem Stand der maßgeblichen UEFA-Koeffizientenrangliste befindet sich Österreich in League B mit Schweden, Niederlande, Russland, Ukraine, Nordirland, Slowakei, Irland, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Türkei und Tschechien. Große Veränderungen sind nicht mehr zu erwarten. In der League A ist neben den Großmächten Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, England und Europameister Portugal auch Island.

Die Nations League mit 55 europäischen Ländern umfasst vier Ligen (A bis D). Die Ligen A und B werden in vier Gruppen zu je drei Mannschaften ausgetragen. Gespielt wird ab September 2018, die Auslosung erfolgt am 24. Jänner 2018 in Lausanne.

Die Gruppensieger in den Ligen B, C und D steigen auf bzw. die Schlusslichter ab. Im März 2020 werden in Play-offs unter den vier Gruppenersten jeder Liga die letzten vier der insgesamt 24 EM-Plätze vergeben. In diesen Play-offs gibt es jeweils zwei Halbfinalspiele und ein Finale. Sollte ein Pool-Sieger schon davor das EURO-Ticket gebucht haben, rückt die nächste nicht-qualifizierte Mannschaft der betreffenden Liga ins Play-off nach.

(APA)