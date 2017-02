Österreich hofft in Herren-Abfahrt auf erstes Gold seit 2003

>>Das Rennen im Liveticker<<

Die Favoriten für die Abfahrt der Herren kommen aus der Schweiz, Norwegen, Italien und Kanada. Mitmischen will freilich auch Österreich, das Hannes Reichelt, Max Franz, Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer ins Rennen schickt. Das letzte WM-Gold gab es 2003 durch Michael Walchhofer.

Reichelt kann starten

Das Antreten von Reichelt ist gesichert. Der Salzburger Skirennläufer hatte am Freitagabend die Startnummernauslosung wegen eines flauen Gefühls im Magen ausgelassen. Im österreichischen Team kursiert derzeit ein Magen-Darminfekt.

Mayer erhielt letzten Startplatz

Olympiasieger Matthias Mayer hat am Donnerstag den letzten Startplatz für Österreich in der Spezialabfahrt am Samstag bei der Alpinski-WM in St. Moritz zugesprochen bekommen. Der Kärntner erhielt nach Trainerentscheid den Vorzug gegenüber dem Tiroler Romed Baumann, der im Training am Donnerstag als Fünfter zwei Plätze hinter ihm lag.

Der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr qualifizierte sich als Schnellster des Donnerstag-Trainings, der Kärntner Max Franz und der Salzburger Hannes Reichelt waren als Saisonsieger fix gewesen.

Factbox zur alpinen Ski-WM-Abfahrt

WM-Ergebnis 2015 in Vail/Beaver Creek:

1. Patrick Küng (SUI)

2. Travis Ganong (USA)

3. Beat Feuz (SUI)

Olympia-Ergebnis 2014 in Sotschi/Krasnaja Poljana:

1. Matthias Mayer (AUT)

2. Christof Innerhofer (ITA)

3. Kjetil Jansrud (NOR)

Podest-Platzierungen im Weltcup 2016/2017:

Val d’Isere: Jansrud (NOR), Fill (ITA), Svindal (NOR)

Gröden: FRANZ (AUT), Svindal, Nyman (USA)

Kitzbühel: Paris (ITA), Giraud Moine (FRA), Clarey (FRA)

Garmisch I: Ganong (USA), Jansrud (NOR), Fill

Garmisch II: REICHELT (AUT,) Fill, Feuz (SUI)

Stand im Abfahrts-Weltcup nach fünf Rennen:

1. Peter Fill (ITA) 279 Punkte

2. Kjetil Jansrud (NOR) 247

3. Dominik Paris (ITA) 218

4. Hannes Reichelt (AUT) 200

5. Adrien Theaux (FRA)

Endstand der bisher letzten Abfahrt in St. Moritz (16.3.2016):

1. Beat Feuz (SUI) –

2. Steven Nyman (USA)

3. Erik Guay (CAN

Technische Daten zur Herren-Abfahrtsstrecke:

Start: 2.840 m

Ziel: 2.040 m

Streckenlänge: 2.774 m

Höhendifferenz: 800 m

