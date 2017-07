Österreich hat zweithöchste Todesrate bei Hepatitis in EU

Hinter dem Spitzentrio folgen Spanien und Ungarn (je 20 Hepatitis-Todesopfer pro Million), Portugal (15), Luxemburg und Kroatien (je 12), Litauen (11), Deutschland und Griechenland (je 10), Estland, Frankreich und Polen (je 9), Belgien und Malta (je 7), Irland und Schweden (je 6), Bulgarien, Dänemark und Großbritannien (je 5), Rumänien, Slowakei, Tschechien und Zypern (je 4), sowie Niederlande und Finnland (je 2).

In absoluten Zahlen gab es die meisten Hepatitis-Toten in Italien (2.820), gefolgt von Spanien (919), Deutschland (872) und Frankreich (576). Dann kommen Polen (324), Großbritannien (278) und Österreich (268). Am unteren Ende rangieren Zypern und Malta (je 3 Todesopfer).

Anlässlich des Welt-Hepatitis-Tages am 28. Juli wies der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) darauf hin, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für Hepatitis C erhöht werden müsse. Die heute eingesetzten Medikamente seien günstiger, müssten kürzer eingesetzt werden und stünden allen Patienten zur Verfügung – nicht nur jenen, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung befinden, so Pharmig-Generalsekretär Jan Oliver Huber. Mit einer Impfung schützen kann man sich aber nur gegen Hepatitis B.

(APA)