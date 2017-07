Österreich hat hohen Anteil an IT-Experten

Österreich liegt mit diesem Wert gleichauf mit Dänemark und Belgien auf Rang sechs des Rankings. Die Niederlande (5 Prozent), Großbritannien (5,1), Estland (5,2) und Schweden (6,3) liegen vor Österreich. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der EU, waren indes lediglich 3,7 Prozent der Arbeitnehmer IT-Fachleute.

Noch kleinere Anteile hatten dagegen unter anderen Lettland, Zypern und Rumänien. Schlusslicht war Griechenland mit einem Anteil von 1,4 Prozent der Gesamtbeschäftigung.

Außerhalb der EU gibt es in der Schweiz (4,7 Prozent) und Norwegen (4,3) mehr IT-Dienstnehmer als in Österreich. In der Türkei sind es lediglich 0,9 Prozent.

In der gesamten EU waren 2016 rund 8,2 Millionen Menschen als Informations- und Kommunikationsspezialisten tätig. Der Berufszweig ist nach wie vor eine Männerdomäne: 83,3 Prozent der IT-Fachleute waren männlich. Die Beschäftigten sind meist sehr gut ausgebildet. Knapp 62 Prozent von ihnen hatten laut Eurostat mindestens einen Hochschulabschluss.

(APA/dpa)