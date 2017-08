Österreich hat dritthöchste Diesel-Pkw-Dichte in der EU

Seit 1990 versiebenfachte sich die Zahl der Diesel-Fahrzeuge - © APA (dpa)

Österreich hat pro 1.000 Einwohner die dritthöchste Anzahl von Diesel-Pkw in der EU. Zudem versiebenfachte sich seit dem Jahr 1990 die Zahl der Dieselautos, rechnet der VCÖ vor. Nur in Luxemburg und Frankreich sei die Diesel-Dichte höher als in Österreich. Damit sei Österreich vom Abgasskandal besonders betroffen, teilte der der Club mit.