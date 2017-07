Österreich gibt drei Millionen für EU-Afrika-Fonds frei

Österreich unterstützt den EU-Afrika-Fonds mit weiteren drei Millionen Euro. Die am Freitag vom Ministerrat freigegebenen Mittel sollen aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) in den 2015 gegründeten EU-Treuhandsfonds für Afrika fließen. Dieser soll eine möglichst schnelle und effiziente Implementierung von Mitteln für Projekte zur Bewältigung der Migrationsursachen in Afrika erlauben.

Mittlerweile verfügt der Fonds laut Außenministerium in Wien über Gesamtmittel in der Höhe von 2,8 Milliarden Euro. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) betonte in diesem Zusammenhang einmal mehr die Wichtigkeit der “Hilfe vor Ort”, um “Migrationsströme aus den humanitären Notstandsregionen Afrikas einzudämmen”. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken