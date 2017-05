Österreich gewinnt den 62. Song Contest laut Spotify

Der Mann im Mond, der hat's nicht schwer, sagt der Streamingdienst - © APA (AFP)

Es ist eine Sensationsnachricht, die der schwedische Streamingriese Spotify am Freitagabend, einen Tag vor dem Großen Finale des 62. Eurovision Song Contest, via Aussendung veröffentlichte: Österreich liegt mit seinem Kandidat Nathan Trent (“Running on Air”) auf Platz eins aller Finalisten.