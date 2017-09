Österreich droht laut EU-Rechnungsprüfer Finanzkorrektur

Herics verwies auf den 2016 veröffentlichten Sonderbericht, in dem Österreichs Almflächen geprüft wurden. Diesen Bericht wickle die EU-Kommission gerade ab.

Aktuell prüft der Europäische Rechnungshof nach Angaben von Herics von der EU mit 23,4 Milliarden Euro geförderte Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekte. Darunter befinde sich auch die Strecke München-Verona mit dem Brenner Basistunnel. Schon jetzt könne gesagt werden, so Herics, “dass der Ausbau der grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeitsstrecke für lange ein nationaler Fleckerlteppich bleibt”. Für Österreich bedeute dies, so der EU-Rechnungsprüfer: “Damit rückt auch die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene in die ferne Zukunft.”

Generell verzeichnete die EU 2016 weniger Schlampereien und Misswirtschaft bei Zahlungen aus dem EU-Haushalt als in den Jahren davor. Die geschätzte Gesamtfehlerquote bei den EU-Ausgaben im Jahr 2016 beläuft sich demnach auf 3,1 Prozent. Im Vergleich dazu betrug die Fehlerquote 2015 noch 3,8 Prozent und 2014 sogar 4,4 Prozent. Erstmals seit den jährlichen Zuverlässigkeitsprüfungen des EU-Rechnungshofs ab 1994 gaben die Prüfer ein eingeschränktes – und kein negatives – Urteil ab. “Das diesjährige eingeschränkte Prüfungsurteil zeugt von bedeutenden Verbesserungen bei den EU-Finanzen”, sagte der Präsident des EU-Rechnungshofs, Klaus-Heiner Lehne.

Laut dem Jahresbericht wies etwa die Hälfte der EU-Ausgaben 2016 eine Fehlerquote auf, die unter der Wesentlichkeitsschwelle von zwei Prozent lag. Die Einnahmen der EU waren nicht mit wesentlichen Fehlern behaftet. Die geschätzte Fehlerquote bei den Agrar-Direktzahlungen lag bei 1,7 Prozent und in der Verwaltung bei 0,2 Prozent.

Anfälligster Bereich waren die Agrarhilfen zur Entwicklung des ländlichen Raumes, Umwelt, Klimapolitik und Fischerei, die eine Fehlerquote von 4,9 Prozent aufwiesen. Dahinter rangieren Struktur- und Regionalhilfen für ärmere Gebiete mit einer Fehlerquote von 4,8 Prozent.

(APA)