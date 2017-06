Österreich bei Strom aus Windkraft unter EU-Durchschnitt

Hinter Dänemark rangierte Litauen mit 27 Prozent auf dem zweiten Platz. Über der 20-Prozentmarke lagen Irland und Portugal.

Mit 315.000 Gigawatt-Stunden von insgesamt 3,1 Millionen Gigawatt-Stunden lag der Windkraft-Anteil bei der Stromerzeugung an vierter Stelle in der EU. In Österreich betrug die Gesamtmenge an erzeugtem Strom 67.669 Gigawatt-Stunden, 5.145 Gigawatt-Stunden davon entfielen auf Windkraft (7,6 Prozent).

Bei der Verteilung je nach Produktionsart von Strom in der EU lagen im Vorjahr konventionelle thermische Kraftwerke mit 49 Prozent voran, vor Strom aus Atomkraft (26 Prozent) und aus Wasserkraft (12 Prozent).

(APA)