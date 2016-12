Österreich bei Sozialschutzausgaben an sechster Stelle in EU

Schlusslicht in Europa ist Lettland mit Sozialschutzausgaben in Höhe von 14,5 Prozent des BIP. Diese Ausgaben stiegen in der EU von 28,3 Prozent des BIP im Jahr 2011 auf 28,7 Prozent im Jahr 2014. Alters- und Hinterbliebenenleistungen machten 2014 EU-weit mit 45,9 Prozent den Löwenanteil aus, gefolgt von Leistungen für Krankheit/Gesundheitsversorgung und Invalidität (36,5 Prozent), Familienbeihilfen (8,5 Prozent), Arbeitslosenleistungen (5,1 Prozent) und Sozialhilfen für Wohnen (4,0 Prozent).

In Österreich stiegen die Sozialschutzausgaben von 29,0 Prozent des BIP im Jahr 2011 auf 30,0 Prozent 2014. Alters- und Hinterbliebenenleistungen machten mit 50,7 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von Gesundheit (32,3 Prozent), Familie (9,5 Prozent), Arbeitslosigkeit (5,6 Prozent) und Wohnen (2,0 Prozent).

(APA)