Österreich bei Handball-EM in Kroatien 2018 in Hammergruppe

Österreichs Handballer treffen etwa auf Weltmeister Frankreich - © APA

Österreichs Herren werden bei der Handball-Europameisterschaft 2018 in Kroatien (12. bis 28. Jänner) in der Gruppe B auf Weltmeister Frankreich, Weißrussland und Vizeweltmeister Norwegen treffen. Die besten drei Teams qualifizieren sich für die Hauptrunde in Zagreb. Sämtliche Vorrundenspiele der Mannschaft von Teamchef Patrekur Johannesson werden in Porec ausgetragen.