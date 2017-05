Österreich arrangiert sich mit dem Klimawandel

"Mit den Auswirkungen hat man sich zu arrangieren" - © APA

“Die Schäden, die wir jetzt erleben, sind nur ein Vorgeschmack auf den Klimawandel”, schlägt Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Alarm. Österreich ist gut beraten, sich an höhere Temperaturen und die Folgen anzupassen. Ein erster Schritt sind 23 Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!), wie Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) am Dienstag in Wien erklärte.