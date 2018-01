Ösi Borussen spenden 2500 Euro für Stunde des Herzens

Eine schöne Geste: Der Fanclub Ösi Borussen mit Johannes Sturn an der Spitze übergab an die Aktion Stunde des Herzens einen Scheck in Höhe von 2500 Euro.

Gestern Abend konnten repräsent für den Vorstand unser 1. Vorsitzende Johannes und die Kassierin Fabienne einen Scheck in sagenhafter Höhe von 2.500,- EUR an die “Stunde des Herzens” übergeben.

Uns war wichtig, dass das soziale Projekt für das wir uns engagieren aus der Heimat kommt.

Vor der Stunde des Herzens und besonders vor Joe Fritsche ziehen wir den Hut, was für einen Bärendienst er für kranke/beeinträchtigte Kinder und auch mittlerweile für Altersarmut leistet ist nicht genug zu danken.

Weiters wollten wir einen Bezug zu einem Kind aufbauen und das ist uns mit der kleinen Jana aus Dornbirn gelungen. Jana hat leider Leukämie und unsere gesamte Spende kommt Ihr und Ihrer Familie zugute. Wir werden euch weiter versuchen zu unterstützen und hoffen natürlich das Beste. Unter anderem werden wir die ganze Familie zu einem Spiel unseres BVB einladen, worüber Sie sich sehr gefreut haben.