OeNB Euro-Bus: Fast 30 Mio. Schilling umgetauscht

Fast 30 Mio. Schilling wurden umgetauscht - © APA

Fast 30 Mio. Schilling (2,18 Mio. Euro) wurden bei der diesjährigen Euro-Bus-Tour der Österreichischen Nationalbank (OeNB) umgetauscht. Der Bus hielt an 66 Stationen in ganz Österreich, wobei pro Stopp durchschnittlich 690 Kunden zum Wechseln kamen, berichtete die OeNB heute Montag in einer Aussendung.