ÖM-Gold für Ritter, acht VLV-Medaillen

Ganz oben auf dem Treppchen krönte sich ein Athlet. Luca Ritter! Mit einer Goldmedaille hat Luca Ritter von der Sparkasse SG Götzis wohl nicht gerechnet. Umso größer wohl die Freude mit Gold im Hochsprung und neuer pers. Bestleistung von sensationellen 1,89m. 3 cm fehlen ihm nur noch auf den Vorarlberger Rekord U18. Eine weitere Glanzleistung verbuchte Pascal Kobelt von der TS Lustenau. Der U20 Athlet ging in der allg. Klasse an den Start und wuchs förmlich über sich hinaus. Er verbesserte seine persönliche Bestleistung um 15 cm auf sehr gute 4,75m und wird damit in die Liste der neuen Rekorde AK und U20 aufgenommen. Bis jetzt schaffte diese Höhe noch nie ein Ländle Athlet.

Bettina Rinderer von der SV Lochau verbesserte ihre Hallenleistung in 200m auf 25,16s und gewann damit die Bronze Medaille AK.

Der TS Rankweil – Athlet Marco Karnekar kann 2 Medaillen sein eigen nennen. Er wurde Vizemeister mit neuer pers. Bestleitung in 60 m Hürden mit 8,60s und holte Bronze im Kugelstoßen mit 13,11. Im 60m Lauf wurde er Achter. (7,44)

Ebenfalls Vizemeister darf sich Daniel Bertschler von der Raiffeisen TS Gisingen nennen. Im Stabhoch gewann er Silber mit 4,00 m Höhe. Im Hochsprung wurde er mit 1,80m und neuer persönlicher Bestleistung Vierter.

Erfolgreich konnte auch Chiara Schuler von der TS Hörbranz die Heimreise antreten. Sie gewann Silber im 60m Hürdenlauf (8,82s) und Bronze im Weitsprung mit neuer pers. Bestleistung von 5,35m. Im 60m Sprint erreichte sie den 8. Platz mit 8,15s. Carola Rüdisser von der Sparkasse SG Götzis, die nach Verletzungspause an den Start ging, gewann erfreulich Silber im Kugelstoßen mit 12,62m. Gesamt verzeichnet der VLV 8 Medaillen.

Weitere Top 6 Plätze :

Julian Eß Raiffeisen TS Gisingen: 5. Rang in 60m Hürden (8,70s)

David Kleinheinz ULC Dornbirn: 5. Rang im Hochsprung (1,91m)

Clemens Fröhlich Sparkasse SG Götzis: 6. Rang 60m Hrden (7,44s) und 6. Rang Hoch 1,75m.

Verena Wiederin Raiffeisen TS Gisingen: 6. Rang in 400m (59,36s)

Mannschaft Raiffeisen TS Gisingen 4 x 200m Staffel: 5. Rang mit 1:34,79

1: Bertschler Daniel (2001) 2: Huber Philipp (1990) 3: Sgarz Mike (1997) 4: Eß Julian (1996)