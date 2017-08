Dadic lieg auf Rang 13 - © APA (AFP)

Österreichs Siebenkämpferinnen sind am Samstagvormittag flott in den WM-Siebenkampf in London gestartet. Die Freiluft-EM-Dritte Ivona Dadic verbesserte über 100 m Hürden ihre Bestleistung um 2/100 Sekunden auf 13,68 und nahm mit 1.024 Punkten den 13. Rang unter 31 Athletinnen ein. Verena Preiner stellte mit 13,79 ihre persönliche Bestmarke ein und rangierte auf Platz 18 (1.008).