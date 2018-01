Öltanker nach Kollision vor chinesischer Küste in Brand

Bei der Kollision von zwei Schiffen vor der Küste Ostchinas ist ein Öltanker in Brand geraten. 32 Seeleute seien vermisst, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Eine große Such- und Rettungsaktion sei angelaufen. Es sei ausgelaufenes Öl auf der Meeresoberfläche zu sehen.

Der unter der Flagge Panamas fahrende Öltanker “Sanchi” sei am Samstagabend rund 300 Kilometer östlich von der Jangtse-Mündung bei Shanghai mit dem Frachter “CF Crystal” kollidiert. Der ganz in Flammen stehende, 274 Meter lange Tanker sei in Schieflage geraten.