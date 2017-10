Ölfelder um Kirkuk unter Kontrolle der Regierungstruppen

Irak hat Kirkuk wieder unter Kontrolle - © APA (AFP)

Die irakischen Streitkräfte haben alle Ölfelder der staatlichen North Oil Company im Gebiet Kirkuk unter ihre Kontrolle gebracht. Nach der Einnahme der Ölfelder Baba Gurgur, Dschambur and Chabbas am Vortag sei das Militär auch in die Fördergebiete Bai Hasan und Awana eingerückt, die alle in den Händen der kurdischen Peschmerga-Kämpfer gewesen seien, hieß es.