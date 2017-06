ÖHB-Männer trotzten Personalsorgen mit Ziura und Kollektiv

Österreich hat als Team gewonnen - © APA (AFP)

Mit der Qualifikation für die EM 2018 haben Österreichs Handballmänner ihren Status in der erweiterten Europaspitze am Samstag untermauert. Allen Personalsorgen zum Trotz machte die ÖHB-Auswahl mit dem 34:32-Heimsieg über Bosnien die fünfte Endrunde in dieser Dekade perfekt. “Man hat gesehen, was man erreichen kann, wenn alle in die gleiche Richtung gehen”, jubelte Teamchef Patrekur Johannesson.