ÖHB-Männer bereiten sich ab Dienstag komplett auf EM vor

Mit dem ab Dienstag kompletten 17-Mann-Kader starten Österreichs Handballmänner am Dienstag in die unmittelbare Vorbereitung auf die am 12. Jänner beginnende Europameisterschaft. Teamchef Patrekur Johannesson muss seine Truppe in der Südstadt punktgenau auf das erste Großereignis seit drei Jahren einstellen, schließlich könnte sich das Auftaktmatch gegen Weißrussland als vorentscheidend erweisen.

Weitere Gegner in Gruppe B sind Weltmeister Frankreich (14. Jänner) und Vizeweltmeister Norwegen (16. Jänner). Die besten drei steigen in die Hauptrunde auf. “Jedes Spiel beginnt bei 0:0, da stehen die Chancen immer bei 50:50. Egal ob man als Favorit oder als Underdog in das Spiel geht, man hat immer eine Chance”, betonte Johannesson, der für Silvester ins heimische Island zurückgekehrt war. “Ich gehe in jede Aufgabe mit einer positiven Einstellung. Natürlich habe ich nur Einfluss auf meine Mannschaft, und wir werden top vorbereitet sein.”

Zwischen Weihnachten und Neujahr arbeitete Johannesson bereits mit den acht HLA-Spielern und den Legionären Thomas Bauer, Janko Bozovic und Kristian Pilipovic. Ab Dienstag stoßen auch die in Deutschland engagierten Spieler Nikola Bilyk, Robert Weber, Alexander Hermann, Romas Kirveliavicius, Christoph Neuhold und Tobias Wagner zum Team. Am Freitag (20.25 Uhr/live ORF Sport +, Südstadt) und Sonntag (15.00 Uhr, Brünn) stehen noch Tests gegen EM-Teilnehmer Tschechien an, ehe der ÖHB-Tross am 10. Jänner zum Spielort Porec aufbricht.