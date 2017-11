ÖHB-Frauen besiegten B-Team von Weltmeister Norwegen 26:25

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat am Freitagabend vorzeitig das Vierländer-Turnier in Cheb gewonnen. Einen Tag nach dem 28:27-Erfolg über Gastgeber und WM-Teilnehmer Tschechien feierte die Auswahl von ÖHB-Teamchef Herbert Müller einen 26:25-(13:15)-Sieg über das B-Team von Welt- und Europameister Norwegen. Zum Abschluss trifft Österreich noch am Samstag (13.55 Uhr) auf die Schweiz.

Bereits am 30. September hatten Österreichs Damen in der EM-Qualifikation einen sensationellen 27:25-Heimsieg über Olympiasieger Russland gefeiert. Dass dieser kein Zufallsprodukt war, bewies das Team von Herbert Müller nun in Cheb. Gegen die Perspektivmannschaft der Norwegerinnen stach dabei neuerlich Sonja Frey mit elf Toren heraus. Auch Torfrau und Kapitänin Petra Blazek, die ein sicherer Rückhalt war, steuerte einen Treffer – zum 15:15 – bei.

“Das war ein überragendes Spiel von unserer Seite. Diese Serie wird mir langsam unheimlich, zuerst der Sieg über Russland, gestern über Tschechien und nun über eine B-Auswahl von Norwegen. Dabei konnten wir im Vergleich zu gestern spielerisch sogar noch eine Schippe drauflegen”, lobte ÖHB-Teamchef Müller seine Mannschaft. “Petra Blazek hat erneut auf absolutem Weltklasseniveau gespielt, auch die Deckung hat eine richtig gute Arbeit geleistet.”

Freitag-Ergebnisse vom Handball-Vierländer-Turnier der Frauen in Cheb (CZE): Österreich – Norwegen B 26:25 (13:15). Beste Werferinnen: Frey 11, Dedic, Logvin je 4, Huber 3 bzw. Kristiansen 10, Enkerud 4; Tschechien – Schweiz 29:22 (17:10). Tabelle (alle je zwei Spiele): 1. Österreich 4 Punkte – 2. Tschechien 2 – 3. Norwegen B 2 – 4. Schweiz 0