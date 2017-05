ÖH-Wahl: Neun Parteien bei der “Elefantenrunde”

Die Wahl startet am 16. Mai - © APA

Bei der heutigen “Elefantenrunde” anlässlich der Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) vom 16. bis 18. Mai sind doch auch die “Mücken” dabei: Ursprünglich sollten nur die großen Fraktionen an der von Armin Wolf moderierten Podiumsdiskussion teilnehmen. Nach Kritik an dieser Entscheidung dürfen nun alle neun bundesweit antretenden Listen mitdiskutieren, so die ÖH zur APA.