ÖH-Wahl: AG-Mitglieder noch nicht antisemitisch aufgefallen

Ob die Akteure hier vor allem extrem geschmacklose Sprüche am digitalen Stammtisch geklopft haben oder tatsächlich ihre antisemitische Gesinnung ausdrücken, sei aus der Ferne und auf Basis von dem wenigen Material nur schwer zu sagen, sagte DÖW-Rechtsextremismusexperte Bernhard Weidinger zur APA. Die nun bekannt gewordenen Chat-Protokolle von AG-Funktionären am Juridicum in Wien zeugten auf jeden Fall von einem “sehr unterentwickelten Sensorium, was Zeitgeschichte und die NS-Verbrechen sowie den Umgang damit betrifft”. Es stelle sich jedenfalls die Frage, ob solche Personen geeignet seien, Positionen im Rechtssystem zu übernehmen, das nicht zuletzt dem Schutz diskriminierter Gruppen diene.

Strukturell habe Antisemitismus in der Geschichte der AG im Gegensatz zum Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) bisher kaum eine Rolle gespielt. Die Anfang der 1980er-Jahre gegründete AG stehe durch ihre Wurzeln im früher vom Cartellverband (CV) dominierten Wahlblock bzw. der Österreichischen Studentenunion (ÖSU) noch immer dem katholischen Verbindungswesen nahe und dort, so Weidinger, “ist das Verhältnis zu Antisemitismus nach 1945 ein anderes als im völkischen Verbindungswesen (also den Burschenschaften, Anm.).” Auch weil es Opfer des Nationalsozialismus in den eigenen Reihen gegeben habe, habe man hier die NS-Erfahrung anders verarbeitet. Die Distanzierungen der AktionsGemeinschaft bzw. des CV vom Nationalsozialismus seien jedenfalls konsequenter und unzweideutiger als jene von RFS und Burschenschaften.

Allerdings schränkt Weidinger ein: “Man sollte nicht vorschnell ausschließen, dass es in der AG Leute mit antisemitischer Einstellung geben kann.” Gerade wegen der apolitischen Ausrichtung der AG – sie definiert die ÖH vor allem als Serviceeinrichtung und lehnt politische Äußerungen abseits der Hochschulpolitik ab – hätten in der Fraktion Menschen mit sehr unterschiedlichen Weltanschauungen Platz.

