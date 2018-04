Ögmen und Reisch holten ÖM-Gold im Judo

Vergangenes Wochenende (14. – 15.04.2018) fanden in Straßwalchen die Österreichischen Meisterschaften er U16 und U21 statt. Mit zwei Goldmedaillen, einer Silbernen und zwei fünften Plätzen zeigte die Vorarlberger Teilnehmer erneut auf.

Die intensive Nachwuchsarbeit in den Vorarlberger Vereinen trägt Früchte! Denn obwohl bei den diesjährigen U16-Meisterschaften, vergangenen Samstag in Straßwalchen nur eine Hand voll – nämlich exakt fünf – Ländle-Sportler angetreten sind, kann sich Ausbeute mehr als sehen lassen. So durfte sich Elif Ögmen (-78kg) vom UJC Hohenems über ihren ersten nationalen Titel freuen und empfahl sich so für die kommenden internationalen Turniere. Ebenso über Gold jubeln durfte die Feldkircherin Chayenne Reisch, mit der in den kommenden Jahren zu rechnen ist.

Etwas undankbar, wenngleich dennoch höchst erfolgreich verliefen am Sonntag die U21-Titelkämpfe, bei denen die vier ULZ-Damen Sarah Schmoranz, Anna-Lena Schuchter, Sarah Wolfgang und Celine Salzgeber antraten. Letztere kämpfte sich in ihrer Gewichtsklasse (-52 kg) bis ins Finale vor und bestätigte damit ihren Aufwärtstrend. Leider fehlte im entscheidenden Kampf das nötige Quäntchen Glück, weshalb es am Ende bei Silber blieb. Das Ergebnis dürfte für Celine aber eine wichtige Bestätigung für die kommenden Aufgaben darstellen. Nicht ganz ihre Leistungen abrufen konnten an diesem Tag die übrigen Mädels. So blieb esfür die amtierende Dritte der allgemeinen Klasse, Anna-Lena Schuchter (-70kg), dieses Mal beim undankbaren 5. Platz . Das gleiche Schicksal traf Sarah Wolfgang, die leider ebenfalls im Kampf um Platz 3. scheiterte. Sarah Schmoranz (-52kg) konnte nach einem Auftaktsieg in der dicht besetzten Gewichtsklasse dieses Mal nicht um die Medaillen mitkämpfen. Für Coach Michael Greiter dennoch kein Beinbruch: „Unsere Mädels haben erneut gezeigt, dass sie in Österreich ganz vorne dabei sind und hier werden wir weiter machen. Heute hatte leider nicht alle ihren besten Tag. Das passiert!“