ÖGB sieht keine Notwendigkeit zu Arbeitszeitflexibilisierung

Viele Kollektivvertrage würden es ohnehin bereits zulassen, dass man “viele Stunden arbeitet”, erklärte der Sozialdemokrat, der im Juni zum neuen ÖGB-Landesvorsitzenden gewählt worden war. Wichtig sei, dass man die Diskussion um die Arbeitszeitflexibilisierung “dorthin verlagert, wo sie etwas verloren hat, nämlich auf die branchenspezifische Ebene, ab den Kollektivvertragsverhandlungen”.

“Ich glaube nicht, dass man einseitig einer Arbeitszeitflexibilisierung zustimmen kann. Da wird man auch etwas kriegen müssen – ob das jetzt eine sechste Urlaubswoche oder andere Dinge sind. Aber das ist Sache der Kollektivvertragsverhandler, also der Einzelgewerkschaften und Betriebsräte. Dort ist es richtig aufgehoben”, erklärte der 30-Jährige. Wohlgemuth schloss sich der Meinung von ÖGB-Chef Erich Foglar an, wonach eine Verknüpfung von Mindestlohn und Arbeitszeit bei den Verhandlungen nicht sinnvoll gewesen sei. Schließlich wäre von der Arbeitszeitregelung die gesamte Arbeitnehmerschaft betroffen gewesen.

Auch in Sachen kollektivvertraglicher Mindestlohn sah er wie Foglar bei 1.500 Euro noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ziel der Gewerkschaft bleibe es, “in den nächsten Jahren” einen Mindestlohn von 1.700 Euro durchzusetzen.

Die Sozialpartnerschaft sah Wohlgemuth jedenfalls, aller Kritik zum Trotz, nicht in einer Krise – weder bundesweit noch in Tirol. Für den Herbst kündigte er im Bundesland die Präsentation von zwei “Schwerpunktthemen” des Tiroler ÖGB an. Eines betreffe ein “10-Punkte-Programm” zur Attraktivierung der Lehre, das andere ein solches zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er sprach sich etwa für einen flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuungsstätten in Tirol aus: “Wir brauchen einen Ausbau in der Fläche, auch in abgelegenen Gemeinden.” Zudem forderte der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft vida auch mehr Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik sowie für “soziale Infrastruktur” wie Pflege und Bildung.

Nicht nervös machen Wohlgemuth indes Umfragen zur Nationalratswahl, wonach die Bundes-SPÖ deutlich hinter der ÖVP liegt. Dabei handle es sich um “Momentanaufnahmen”, der richtige Wahlkampf beginne erst im September. Den von der Bundespartei aufgelegten “Kriterienkatalog” beurteilte der Tiroler ÖGB-Chef positiv. Es sei ein “Weg in die richtige Richtung”, von einer Annäherung an die FPÖ wollte er aber nicht sprechen. Diese könne bei Erfüllung der definierten Kriterien ein möglicher Partner sein – wie alle anderen Parteien auch.

In Tirol glaubt er “persönlich” an eine Neuauflage von Schwarz-Grün nach der Landtagswahl am 25. Februar kommenden Jahres. Für die in den vergangenen Jahren kriselnde Landespartei gelte es “stärker zu werden”, so Wohlgemuth, der als Spitzenkandidat in Innsbruck um ein Mandat im Landtag rittert. SPÖ-Landesparteichefin Elisabeth Blanik habe jedenfalls einen “richtigen, guten Weg” eingeschlagen – etwa mit jungen, frischen Kräften auf den Wahllisten.

(APA)