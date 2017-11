ÖGB: Schwarz-blau ist harter Schlag für Bildungssystem

Feldkirch - Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ ist heute durchgedrungen, dass es kein zusätzliches Geld für den Schulbereich geben soll.

So droht im nächsten Jahr sogar ein Budgetloch von 600 Millionen Euro. „Das sind erschreckende Details, die heute an die Öffentlichkeit gekommen sind. Wir brauchen zukunftsorientierte Lösungsansätze und Investitionen in die Bildung statt Kürzungsprogrammen“, sieht der ÖGB-Landesvorsitzende Norbert Loacker das österreichische Bildungssystem in Gefahr.

„Wer an der Bildung spart, spart an unseren Kindern“, betont Loacker. „Seit Jahren wird über das Bildungsniveau in Österreich geklagt. In diesem Bereich soll es aber offenbar keine Kurz’sche Veränderung geben“, ärgert sich Loacker. So würde langfristig nicht nur den betroffenen Kindern und Jugendlichen geschadet, sondern auch der Wirtschaft und der ganzen Gesellschaft. Für Loacker „und sämtliche Bildungsexperten“ sind zusätzliche Investitionen in den Bildungsbereich längst überfällig. „Das fängt schon im Kindergarten an. Die Öffnungszeiten etwa sind in einzelnen Ländern nicht ausreichend. Dazu gibt es nicht genug Betreuungspersonal.“ Loacker erinnert auch an den Landtagsbeschluss zur gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen. „Ohne zusätzliche Mittel ist diese große Chance für Vorarlberg ebenfalls in Gefahr.“