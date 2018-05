ÖGB droht Regierung indirekt mit Streik

Die Spitzen der Gewerkschaft haben sich bei der Bundesvorstände-Konferenz am Mittwoch im Wiener Austria Center durchaus kämpferisch gezeigt und zumindest indirekt mit Streiks gedroht. Der künftige ÖGB-Chef Wolfgang Katzian meinte in Richtung Regierung: "Wird eine rote Linie überschritten, wird es entsprechende Maßnahmen und Aktivitäten von uns geben."

Die Regierung wurde von den Gewerkschaftern als eine Art Vorfeldorganisation der Industriellenvereinigung geschildert, hätten Unternehmer doch nicht umsonst den Wahlkampf der ÖVP gesponsert: “Wer zahlt, schafft an”, stellte Wimmer dazu lapidar fest. Besonders sprach er gegen die Arbeitszeitflexibilisierung an. An Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gerichtet meinte Wimmer: “Die sollen einmal zwölf Stunden manuell arbeiten und nicht nur am Rednerpult gescheit reden.”