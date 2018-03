ÖGB-Chef spielt den Ball in Causa AMS an Kurz zurück

Gewerkschaftsbund-Präsident Erich Foglar spielt in Sachen Kritik am Arbeitsmarktservice (AMS) den Ball an Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zurück.

Die Herausforderung durch die Zuwanderung sei in erster Linie ein Integrationsthema, “da hätte der Herr Kanzler als Außenminister und vor allem als Integrationsminister jede Menge Möglichkeiten gehabt, die Situation zu verbessern”, meinte Foglar.

Das sagt AMS-Chef Herbert Buchinger zur Causa:

“In keinster Weise nachvollziehbar” Die OECD bescheinige dem AMS Österreich eigentlich eine höchst erfolgreiche, höchst effiziente Arbeit im internationalen Vergleich. “Also worin diese Unzufriedenheit besteht, ist in keinster Weise sachlich nachvollziehbar”, meinte der ÖGB-Präsident am Dienstag im Ö1-“Morgenjournal” des ORF-Radio.

Zu den Kurz-Aussagen, beim AMS müsse sich dringend etwas ändern, die dieser nach Bekanntwerden des internen AMS-Revisionsberichts getätigt hatte, meinte Foglar: Die Studie sei im Sommer 2017 fertig gewesen, fast vor einem dreiviertel Jahr. Es sei “durchsichtig und fadenscheinig”, dass man die Studie jetzt hernehme. Der “wahre Grund der Absicht der Regierung” sei “völlig woanders” zu vermuten, so der ÖGB-Chef: “Möglicherweise will man umfärben.”