Ã–ffentlichkeitsfahndung! Polizei sucht mutmaÃŸlichen Einbrecher

15 Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser verzeichnete die Vorarlberger Polizei seit dem 18.05.2017. In den meisten Fällen befanden sich die Bewohner schlafend in den Objekten. Im Zuge der Ermittlungen durch die Polizei ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei albanische Staatsangehörige, weshalb nach diesen beiden Personen intensiv gefahndet wurde. Am Donnerstag gegen 23.15 Uhr meldete eine aufmerksame Anrainerin aus Dornbirn, dass ihr ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen sei. Bei der anschließenden Kontrolle beziehungsweise bereits bei der Annäherung durch die Polizei ergriff einer der beiden im Fahrzeug befindlichen Männer sofort die Flucht.

Polizei bittet um Mithilfe

Bei der Überprüfung des Fahrzeuglenkers stellte sich heraus, dass es sich um einen der beiden bereits gesuchten albanischen Staatsangehörigen handelt. Dieser konnte festgenommen werden und wird derzeit beim Landeskriminalamt einvernommen. Bei der geflüchteten Person handelt es sich um den zweiten Tatverdächtigen, Sharka Ilir, geb. 11.09.1979, albanischer Staatsangehöriger. Die zurzeit getragene Bekleidung ist unbekannt. Hinweise zum Aufenthalt von Sharka Ilir werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg, Tel: 059133-80-3333 oder jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.