Öffentliche Kundmachung der Faschingszeitung „d‘Rätscho“

Noch bis 3. Februar können satirische Beiträge an die Rätscho-Redaktion geschickt werden.

Dornbirn. Pünktlich zum Höhepunkt des Faschings wird am 31. Jänner im Gasthaus Gemsle wieder die traditionelle Faschingszeitung „Rätscho“ präsentiert. Auch 2018 dürfen sich die Leser wieder über zahlreiche Hoppalas, spitze Seitenhiebe und Kurioses aus dem Rathaus amüsieren. Die satirische Faschingszeitung wurde 1902 im Dornbirner Stadtteil Sägen als „d’Seagarraetscho“ gegründet und erschien seither – von wenigen Ausnahmen in der Kriegszeit abgesehen – jährlich in der Faschingszeit. Dornbirner Bürger berichten darin über lustige Begebenheiten aus ihrem Familien- und Bekanntenkreis.