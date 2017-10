ÖFB vor richtungsweisender Sitzung – Sportdirektor im Fokus

Koller und Ruttensteiner sind die Hauptthemen der Sitzung - © APA (Jäger)

In Normalfall sind Präsidiumssitzungen des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) eine monatliche Routine-Angelegenheit. Nicht so am Samstagvormittag in Wien: Bei dem Treffen des Führungsgremiums geht es unter anderem um den genauen Zeitpunkt des Abschieds von Teamchef Marcel Koller und vor allem um den Posten des Sportdirektors.