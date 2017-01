ÖFB-U21 in EM-Quali u.a. gegen Serbien, Russland, Mazedonien

Auf ÖFB-U21-Teamchef Gregoritsch warten spannende Spiele - © APA

In der Qualifikation für die Fußball-U21-Europameisterschaft 2019 in Italien bekommt es Österreichs Auswahl in Gruppe 7 mit Serbien, Russland, Mazedonien, Armenien und Premierenteilnehmer Gibraltar zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon. Die Gruppensieger lösen ein Fixticket für die Endrunde, die vier besten Zweiten der neun Pools schaffen den Sprung ins Play-off.