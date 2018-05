ÖFB testet gegen Russland, Deutschland und Brasilien

In der letzten Testrunde vor der Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni 2018 bis zum 15. Juli 2018 bietet sich das ÖFB-Team als Sparringspartner für den Gastgeber und zwei Top-Favoriten an. Am Dienstag um 11.30 Uhr präsentiert Teamchef Franco Foda den Kader für die Spiele gegen Russland, Deutschland und Brasilien.

ÖFB-Teamkader mit vier Debütanten Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat am Mittwoch vier Debütanten in den Kader für die Länderspiele gegen Russland (30. Mai in Innsbruck), Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) nominiert. Die Torhüter Cican Stankovic (Salzburg) und Richard Strebinger (Rapid), Verteidiger Marvin Potzmann (Sturm) und Mittelfeldspieler Thomas Murg (Rapid) sind erstmals dabei.

Im Gegensatz zu den März-Länderspielen sind auch Kevin Danso (Augsburg) und Kevin Wimmer (Stoke City) wieder einberufen worden. Aufgrund von Verletzungen fehlen Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Maximilian Wöber und Valentino Lazaro.

Livestream von der ÖFB-PK