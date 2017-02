ÖFB-Teamtorhüter Almer neuerlich am Knie operiert

Comeback von Robert Almer frühestens im Sommer - © APA (Archiv)

Der am Knie verletzte ÖFB-Teamtorhüter Robert Almer hat sich am Mittwoch neuerlich einer Operation unterziehen müssen. Der 32-Jährige von der Wiener Austria musste wegen Meniskusproblemen unters Messer. “Der Meniskus ist nicht, so wie erhofft, verheilt und musste daher arthroskopiert werden”, erklärte Almer am Mittwoch auf Facebook. An ein Comeback ist ohnehin frühestens im Sommer zu denken.