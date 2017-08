ÖFB-Teamspieler Lazaro dürfte nach Berlin wechseln

Da Lazaro aber derzeit an einer Knöchelverletzung laboriert, wollen ihn die Berliner zunächst nur ausleihen. Ist Lazaro fit, soll das Leih- aber in ein Kaufgeschäft umgewandelt werden. Die Ablöse soll bei knapp fünf Millionen Euro liegen. Der Allrounder hatte sich mit Hertha bereits im Juni auf einen Vertrag bis 2021 verständigt. Die Salzburger, die am Dienstag zum Rückspiel der Champions-League-Qualifikation nach Rijeka reisten, wollten sich vorerst nicht offiziell zur Wechsel-Causa äußern.

Wie der “kicker” berichtete, hätte sich Lazaro bereits beim Cup-Finale am 1. Juni verletzt, war aber sowohl bei Red Bull Salzburg als auch im ÖFB-Team im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland noch zum Einsatz gekommen. Erst mehrere Untersuchungen, u.a. bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München, zeigten in der vergangenen Woche das Ausmaß der Verletzung.

