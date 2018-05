ÖFB-Teamkader mit vier Debütanten

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat am Mittwoch vier Debütanten in den Kader für die Länderspiele gegen Russland (30. Mai in Innsbruck), Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) nominiert. Die Torhüter Cican Stankovic (Salzburg) und Richard Strebinger (Rapid), Verteidiger Marvin Potzmann (Sturm) und Mittelfeldspieler Thomas Murg (Rapid) sind erstmals dabei.

Im Gegensatz zu den März-Länderspielen sind auch Kevin Danso (Augsburg) und Kevin Wimmer (Stoke City) wieder einberufen worden. Aufgrund von Verletzungen fehlen Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Maximilian Wöber und Valentino Lazaro.