ÖFB-Stürmer im DFB-Cup in Torlaune – HSV blamierte sich

Sabitzer traf im Doppelpack - © APA (dpa)

Die österreichischen Angreifer haben sich am Sonntag in der ersten Runde des deutschen Fußball-Cups in Torlaune gezeigt. Lukas Hinterseer traf für den VfL Bochum in dreifacher Ausführung, Marcel Sabitzer für RB Leipzig und Martin Harnik für Hannover 96 jeweils im Doppelpack. Der Hamburger SV blamierte sich mit einer 1:3-Niederlage in Überzahl beim Drittligisten Osnabrück.