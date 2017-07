ÖFB-Spitze von Frauen-Team begeistert

Ruttensteiner, Windtner und Coach Thalhammer - © APA

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam hat beim EM-Debüt in den Niederlanden bisher begeistert. Mit vier Punkten nach zwei Spielen ist das Viertelfinale zum Greifen nahe. “Das was eingetreten ist, haben wir uns erhofft, aber nicht erwartet. Es ist wirklich eine tolle Sache”, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner nach dem sensationellen 1:1 gegen Frankreich am Samstag in Utrecht der APA.