ÖFB-Spielerin Makas erlitt wohl Kreuzbandriss

Makas verletzte sich während Elf-Meter - © APA (PUNZ)

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam muss in der entscheidenden Phase der EM in den Niederlanden auf Lisa Makas verzichten. Die 25-Jährige erlitt beim 5:3-Viertelfinalsieg im Elfmeterschießen gegen Spanien wohl neuerlich einen Kreuzbandriss. “Es spricht viel dafür”, sagte ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer am Montag im Teamquartier in Wageningen. Eine Rückmeldung vom Radiologen stand noch aus.