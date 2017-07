ÖFB-Regisseur Junuzovic laboriert an Achillessehnenproblemen

"Individuelles, dosiertes Programm" für den Legionär - © APA (Archiv)

ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic muss in der Saisonvorbereitung seines Clubs Werder Bremen eine verletzungsbedingte Pause einlegen. Den 29-jährigen Mittelfeldspieler plagen Achillessehnenprobleme. Der Werder-Kapitän werde daher in den kommenden Tagen ein individuelles, dosiertes Programm absolvieren, gab sein im Trainingslager in Schneverdingen weilender Club am Donnerstagnachmittag bekannt.